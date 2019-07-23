تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت البندق

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 x عدد بيضة

2 x معلقة كبيرة زبدة (باردة مقسمة مكعبات)

1 ½ x كوب دقيق

1 ¼ x كوب بندق (محمص مفروم)

1 x معلقة كبيرة سكر (ناعمم)

1 x معلقة كبيرة قشر برتقال (مبشور)

1 x رشة ملح

½ x معلقة صغيرة باكينج بودر

½ x كوب سكر الخطوات

فى وعاء نضع الدقيق والسكر والباكينج بودر ورشة الملح ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف الزبد ونخلط حتى يصير الخليط مثل حبات الرمل.

ثم نضيف البيض ونخلط حتى يتماسك العجين وتتكون عجينة متماسكة.

ثم نضيف البندق وقشر والبرتقال ونعجن جيدا.

تقسم العجين لقسمين وتغطى وتترك حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.

تشكل على هيئة أسطوانة وتوضع فى صينية مدهونة بالزبد وينثر فوقها السكر الناعم ويضغط بكف اليد لفردها قليلا.

نضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتى تصبح ذهيبة اللون ثم نطفئ النار ويترك البسكوت فى الفرن لمدة عشر جقائق.

تقطع أسطوانات لشرائح متوسطة السمك.

ثم ترص شرائح البسكوت فى صينية مفروشة بورق الزبدة ثم توضع فى الفرن عند درجة حرارة 160 لمدة عشر دقائق حتى يتحمص.

يترك البسكوت حتى يبرد تماما ثم يقدم بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير بسكويت السكر بالشيكولاتة طبقات بسكويت مع بودينغ الشوكولاتة بالموز

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