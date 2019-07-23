تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كسكسى بالبرتقال والزبيب

المقادير

2 ½ x كوب كسكسي

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة صغيرة قشر برتقال (مبشور)

2 x كوب برتقال

1 x رشة ملح

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x كوب زبيب الخطوات

فى إناء على النار نضع المرق وعصير البرتقال ونتبل بالملح والفلفل ونقلب ونتركها حتى تغلى.

ثم نضيف الكسكسى والثوم والزبيب ونقلب.

ثم نغطى الإناء ونهدى النار ونتركة لمدة عشر دقائق .

ثم نرفع الإناء من على النار ونضيف الزبد وبشر البرتقال ونقلب ثم يقدم بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالبرتقال طريقة إعداد وتحضيربسكويت الكوكيز بالكاكاو والمكسرات

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