شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 10 سنوات.. ارتفاع عدد الشباب المصابين بسرطان الأمعاء 20% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن معدل الإصابة بسرطان الأمعاء لدى الشباب قد ارتفع بنسبة الخمس فى عقد.
ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيعتبر مرض سرطان الأمعاء قاتلا، ويمكن الوقاية منه فى معظمه، ويصيب فى الغالب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، إلا أن هناك المزيد والمزيد من الأشخاص فى العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر يتم تشخيص إصابتهم بسرطان الأمعاء، وفقاً لدراسة.
ارتفعت نسبة الحالات لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا فى الولايات المتحدة من 10% فى عام 2004 إلى 12.2% فى عام 2015، وقد لوحظت اتجاهات مماثلة فى المملكة المتحدة.
ولا تزال أسباب هذا الاتجاه غير واضحة، لكن الخبراء حذروا سابقًا من أن أنماط الحياة المستقرة والسمنة والوجبات الغذائية السيئة هى المسئولة.
والدراسة التى أجرتها جامعة تكساس فى أوستن، بقيادة الدكتور بون جود جيم، حللت الاتجاهات فى سرطان الأمعاء، والذى يعرف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم.
وفحص الباحثون معلومات من سجل قاعدة البيانات الوطنية للسرطان، والذى يتضمن أكثر من 70% من الحالات الجديدة فى الولايات المتحدة.
ومن عام 2004 إلى عام 2015، وهو العام الذى توفرت فيه أحدث البيانات، تم تشخيص 130165 مريضًا تقل أعمارهم عن 50 عامًا و1055598 شخصًا فوق سن 50 تم تشخيصهم بسرطان الأمعاء.
وكان الأشخاص الأصغر سنًا أكثر عرضة لأشد الأشكال من سرطان الأمعاء، وفقا للنتائج التى نشرت فى مجلة Cancer.وأكثر من نصف (51.6%) من البالغين الأصغر سنا يتم تشخيصهم عندما كانوا فى المراحل الأكثر تقدما.
وقال الدكتور جودجيم: "أظهرت العديد من الدراسات أن معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الشباب قد ارتفعت ببطء فى الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضى، ولكن بالنسبة للأطباء الممارسين يبدو الأمر وكأننا نشهد المزيد والمزيد من سرطان القولون والمستقيم الآن أكثر مما كنا حتى 10 سنين مضت.
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