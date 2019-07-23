شكرا لقرائتكم خبر عن خليك جنتل مان ومن غير كرش.. اعرف إزاى تتخلص من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دهون البطن من المشاكل المزعجة التى يعانى منها الكثيرون، كما أنها قد تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض المختلفة، وعدم القدرة على ارتداء الملابس بسبب بروز البطن.

قد يعتقد الكثيرون أن ظهور البطن قد يؤثر على النساء فقط ولكنه يؤثر على الصحة النفسية للرجل أيضا ويعطيه مظهرا غير لائق، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح للتخلص من دهون البطن حسب ما ذكره موقع healthline.



الكرش

1: تجنب تناول السكريات، حيث إنها تعمل على زيادة دهون البطن والجسم عموما واستبدالها بتناول الفواكه.

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2: الحد من تناول الأطعمة الدهنية والتى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والوجبات السريعة، لأنها تزيد من خطر الاصابة بالسمنة ودهون البطن، واستبدالها بالخضروات والأكلات المشوية أو المسلوقة.

3: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا، حتى لو رياضة المشى فهى تحد من ظهور البطن وتراكم الدهون بها.

5: الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، حيث إنها تساعد على فقدان الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم.

6: تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة فيعمل ذلك على التخمة وتراكم الدهون فى الجسم، وينصح بتناول الطعام قبل النوم بساعتين.