دولة الإمارات.. محطة الشرق الأوسط في طريق الحرير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد دولة الإمارات العربية المتحدة بمقومات بنيتها التحتية المتميزة وتصدرها العديد من مؤشرات الجودة العالمية فضلاً عن الأمن والاستقرار المحطة الشرق أوسطية المهمة في طريق الحرير البحري للقرن الـ21 مع الدول الواقعة على طول الحزام.
وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013 مبادرة "الحزام والطريق" التي تهدف إلى تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 دولة وتمثل مبادرة "الحزام والطريق" استراتيجية تنموية تتمحور حول التواصل والتعاون بين الدول وخصوصاً بين الصين ودول أوروبا وآسيا وتتضمن فرعين رئيسيين وهما "حزام طريق الحرير الاقتصادي البري" و"طريق الحرير البحري"، وتسعى بكين من خلال هذه المبادرة إلى توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
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