ريال مدريد يبدأ التحرك لإنجاز صفقة "بيل مقابل نيمار"

قدمت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني عرضاً لنظيرتها في باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالوني، فإن ريال مدريد قدم عرضاً بقيمة 90 مليون يورو إلى جانب بيع الويلزي جاريث بيل للفريق الباريسي من أجل ضم نيمار.

وتبلغ القيمة التسويقية للجناح الويلزي 60 مليون يورو مما يعني أن إجمالي الصفقة سيكلف "الميرينجي" مبلغ 150 مليون يورو.

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وجاءت تصريحات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب "الميرينجي" التي أكد فيها رحيل بيل خلال أيام أو ربما ساعات لتستفز وكيل أعمال الويلزي، جوناثان بارنت، الذي انتقد تصريحات زيزو قائلا:ً "من المؤسف ما قاله زيدان، لقد أظهر عدم احترامه للاعب قدم الكثير لريال مدريد، ونحن سنبحث عن العرض المناسب للاعب".

وانضم بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنهام الإنجليزي، لكنه عانى من سلسلة من الإصابات خاصة في الموسم الماضي وهو ما تسبب في تذبذب مستواه وتعرضه للعديد من الانتقادات لا سيما من جماهير الفريق الملكي.

ورغم عرض الريال، فإن الصحيفة شددت على أن الرغبة الأولى لدى الدولي البرازيلي هي العودة لفريقه السابق برشلونة.

وكشف نيمار مؤخراً للمقربين منه عن رغبته للعودة لما وصفه ببيته، معترفاً بالندم على اتخاذ خطوة الرحيل إلى العاصمة الفرنسية قبل عامين في صفقة بلغت 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي دفعتها إدارة باريس سان جيرمان لنظيرتها في برشلونة.

على الجانب الآخر، لا تزال المفاوضات بين البارسا وباريس سان جيرمان قائمة في ظل رغبة حقيقية لدى اللاعب والإدارة الكتالونية لإعادته إلى ملعب "كامب نو"، واستسلام باريسي لرغبة اللاعب الذي لا يريد أن يستمر مع الفريق.