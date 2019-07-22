تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالبرتقال

المقادير

375 x جرام دقيق

1 x كوب سكر

1 x عدد بيضة

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة فانيليا

½ x كوب عصير برتقال

½ x كوب زبدة

الخطوات

هنسخن الفرن على درجة حرارة 180

فى بولة هنضرب الزبدة مع السكر والبيض والفانيليا بمضرب كهربائى لحد ما نحصل على قوام كريمى ناعم.

هنضيف عصير البرتقال إلى خليط الزبدة، والسكر مع استمرار الخفق لمدة دقيقة.

هننخل البيكنج بودر مع الدقيق،وهنضيف الدقيق تدريجياً لخليط الزبدة والسكر مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية لحد ما العجينة تتماسك.

تشكل العجينة الى كرات صغيرة ثم نضغط عليها باليد لتأخذ شكل دائري أو تشكل بماكينة البسكويت حسب الرغبة.

يُرص البسكويت في صينية الفرن مع ترك مسافة حوالي 4 سم بين كل قطعة.

يُخبز البسكويت في الفرن مسخن مسبقاً لمدة 20 دقيقة أو حتى يكتسب اللون الذهبي.

يُترك البسكويت حتى يبرد تماماً ثم ينقل في طبق التقديم. ويقدم.. بالهنا والشفا.

قد يهمك أيضا:

طريقة تحضير بسكويت الفستق الحلبي والهيل

تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بسكويت العسل والبرتقال