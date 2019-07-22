تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كحك العيد

المقادير

3 x معلقة كبيرة سمسم

1 ½ x معلقة صغيرة رائحة الكحك (توابل الكحك)

1 x كوب ماء (دافى)

1 x معلقة صغيرة خميرة (جافة)

1 x معلقة صغيرة سكر

1 x كوب سكر بودرة (للتزيين)

½ x كيلو دقيق

¼ x كيلو سمن (بلدى)

مقادير العجمية (حشو الكحك)

¼ x كوب سمن

½ x كوب دقيق

3 x معلقة كبيرة سمسم (محمص - اختيارى)

½ x كوب عسل نحل

2 x معلقة كبيرة مكسرات (من النوع الذي تفضليه (مجروشة))

الخطوات

الأول هنضيف الخميرة والسكر لكوب الماء ونقلبهم ونسيبهم على جنب لحد ما الخميرة تتفاعل.

فى حلة صغيرة على النار هنسخن السمنة كويس جدا.

فى بولة كبيرة هنضيف الدقيق وعليه توابل الكحك وهنحط السمسم فى وسط الدقيق.

هنصب السمنة السخنة فى بولة الدقيق فوق السمسم علشان يتحمص شوية ونكهته تخرج.

هنقلب الخليط كويس جدا بمعلقة خشب ونسيبه يبرد شوبة وبعدين نفركه كويس باليد.

هنضيف الخميرة بالتدريج لحد ما العجين يتماسك ومش شرط نستخدم الكمية كلها لأن الخميرة لو زادت العجينة هتنشف.

بعد كده هناخد قطع صغيرة من العجين نشكلها على شكل كرة وبعدين نضغط عليها بيحث تكون مسطحة ونحشيها بالحشو المناسب بكمية قليلة ونكورها تانى بحيث نغطى الحشو تماما, وبعدين هننقش الوجه بشوكة أو أدوات تزيين الكحك.

للحشو ممكن نستعمل العجمية.

فى قدر مناسب الحجم يسخن السمن حتى يلين ثم تخفف درجة النار.

يضاف الدقيق الى السمن وتقلب المكونات حتى يصير عاجى اللون.

يرفع القدر من على النار و يضاف العسل و تقلب المكونات مرة أخرى.

يعاد للنار مرة أخرى ويترك حتى يغلى مع استمرار التقليب و يجب أن تكون الحشوة لينة .

تضاف المكسرات وتقلب مع الخليط جيدا.

يرفع فورا عن النار و بعد ان تهدأ حرارته يوضع بالثلاجه ليتماسك قليلاً.

تقطع العجمية الى مربعات او كرات صغيرة جداً و يتم تزيينها بسكر البودرة حسب الرغبة، ثم الإحتفاظ بها فى الثلاجة حتى يتم حشو الكحك بها.

هنرص الكحك على صاج مدهون بمادة دهنية وهيدخل الفرن على درجة حرارة 180 من 20 ل 30 دقيقة. وهنرش الكحك بالسكر البودرة بعد ما يبرد.. بالهنا والشفا.

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