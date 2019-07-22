تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فاصوليا خضراء بالزيت و الليمون

المقادير

1 x كوب فاصوليا خضرا (مسلوقة و مقطعة)

1 x معلقة كبيرة صويا صوص

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبة)

1 x عدد فص ثوم مهروس

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم) الخطوات

هنسلق الفاصوليا و بعدين نتبلها بالزيت و الليمون و الملح و الفلفل و الثوم

و بعدين نضعها في طبق عميق للتقديم و نجمل الوجه بالبقدونس المفروم و تقدم. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير فاصولياء بالطماطم والزيت تعرفى على طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم والفاصوليا الحمراء

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