تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك دنيس بالزيت والليمون

القاهرة - لايف ستايل المقادير

10 x عدد فص ثوم مهروس

2 x عدد سمكة كاملة (دنيس)

1 x معلقة كبيرة كمون

1 x عدد ليمونة (مقطعة طرنشات رقيقة)

1 x كوب بقدونس طازج

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x عدد بصلة (مقطعة طرنشات رقيقة)

½ x كوب عصير ليمون

¼ x كوب زيت عباد شمس الخطوات

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180

بواسطة سكين ينظف السمك من الجهتين من القشور مع الاحتفاظ بالرأس ثم يشق بطنة وينظف بالماء من الداخل والخارج جيدا.

بعد أن يصفى السمك من الماء تماما بواسطة سكين يشق ظهر السمكة من الجهتين بخطوط مائلة.

نضع فى كل فتحة واحدة من الليمون المقطع طرنشات.

نفرم البقدونس جيدا ونخلطة مع عصير الليمون والملح والفلفل الاسود والبصلة الطرنشات والثوم والكمون والزيت ونقلب الخلطة جيدا.

يوزع الخليط السابق فوق السمك من الداخل والخارج وبداخل الفتحات.

يوضع السمك فى صينية وتغطى الصينية بورق فويل وتوضع فى الفرن مدة 20 دقيقة أو لحين النضج.

يرفع عنها ورق الفويل وتترك مده عشر دقائق أو حتى تأخذ لون . يقدم ساخنا مع أرز وسلطات . بالهنا والشفا قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير سمكة حرة بالطحينة طريقة اعداد السمكة الحارة مع الكزبرة

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