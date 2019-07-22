تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالكبدة والمكسر ات

المقادير

2 x عدد حبهان

2 x كوب أرز عادى

2 x معلقة كبيرة سمن

2 x معلقة كبيرة سكر

2 x معلقة صغيرة قرفة

1 x عدد ورق لورا

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x كوب زبيب

½ x كوب صنوبر (محمص)

½ x كوب لوز (ومقشر ومحمص)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

½ x كيلو كبدة (مقطعة صغير)

½ x كوب مشمشية (مقطع صغير)

الخطوات

في وعاء على النار يضاف ماء مع ورق لاورا و ملعقتين خل و تترك لتغلي.

ثم تضاف الكبدة. للتخلص من الزفارة.

تخرج و تحمر في السمن و المستكة و الحبهان.

في حلة غير لاصقة تضاف ملعقة كبيرة سمن.

يغسل الرز و يصفي و يحمر على نار عالية.

ثم تضاف السكر و القرفة و الزبيب و الملح و الفلفل.

ثم يضاف كوبين ماء و يترك ليتشرب و يوضع على نار هادئة.

عند التقديم يضاف الكبدة و المكسرات و الزبيب و المشمشية. و بالهنا و الشفا

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