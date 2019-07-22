تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالكبدة والمكسر ات

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 x عدد حبهان
2 x كوب أرز عادى
2 x معلقة كبيرة سمن
2 x معلقة كبيرة سكر
2 x معلقة صغيرة قرفة
1 x عدد ورق لورا
1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
½ x كوب زبيب
½ x كوب صنوبر (محمص)
½ x كوب لوز (ومقشر ومحمص)
½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
½ x كيلو كبدة (مقطعة صغير)
½ x كوب مشمشية (مقطع صغير)
الخطوات
في وعاء على النار يضاف ماء مع ورق لاورا و ملعقتين خل و تترك لتغلي.
ثم تضاف الكبدة. للتخلص من الزفارة.
تخرج و تحمر في السمن و المستكة و الحبهان.
في حلة غير لاصقة تضاف ملعقة كبيرة سمن.
يغسل الرز و يصفي و يحمر على نار عالية.
ثم تضاف السكر و القرفة و الزبيب و الملح و الفلفل.
ثم يضاف كوبين ماء و يترك ليتشرب و يوضع على نار هادئة.
عند التقديم يضاف الكبدة و المكسرات و الزبيب و المشمشية. و بالهنا و الشفا
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