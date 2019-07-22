تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حساء كريمة القرع العسلي

المقادير

6 x عدد عيش توست (محمص)

2 x عدد حباية جزر

2 x كوب ماء

1 x عدد بطاطس

1 x عدد بصلة

1 x عدد تفاحة

1 x عدد قرع عسلي

1 x معلقة صغيرة بردقوش

1 x مكعب مرق الدجاج

1 x معلقة كبيرة بابريكا

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

¼ x كيلو دجاج (ربع دجاجة مشوية)

الخطوات

تقطع ثمرة القرع العسلي إلى نصفين، ويزال منها البذور، ثم توضع بالفرن على درجة 190 مئوية لمدة ساعة.

في هذه الأثناء يقشر البصل، ويقطع الجزر والتفاح والبطاطس، ثم تضاف الماء والبردقوش والدجاج والبابريكا، ونرفعهم على النار في إناء ضغط على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.في حالة عدم توافر إناء ضغط، نضع المزيج في إناء طهي عادي ويرفع على النار الهادئة لمدة 45 دقيقة. مع إضافة المزيد من الماء كلما استدعى الأمر حتى لا يجف الخليط ويحترق.

ونترك الخضروات في الإناء لحين تمام نضج القرع. عندما يجهز القرع، يخرج من الفرن ويترك ليبرد لمدة 10 دقائق.

ثم يضاف إلى مزيج الخضروات والتوابل في إناء الضغط.

ويضاف للمزيج مسحوق مرقة الدجاج، ثم يرفع الإناء على نار هادئة و نقلب المزيج بالملعقة لمدة 5. دقائق

مع إضافة الحليب ببطء أثناء التقليب حتى لا يتكتل المزيج.

نقطع الدجاج إلى قطع صغيرة ويستخرج منه العظام، ثم يضاف إلى الحساء أثناء الغليان.

يقدم الحساء ساخنا مع التوست المحمص ويمكن اضافة الملح حسب الرغبة.

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