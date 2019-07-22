شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فقط..السمنة قبل الحمل ترفع خطر إصابة الطفل بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن السمنة قبل حدوث الحمل لا تضر الأم فقط لكن تسبب مشاكل للطفل أيضاً.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "Health DayNews"، وجد فريق من الباحثون الأمريكيون أن خطرالإصابة بالسكتة الدماغية ارتفع إلى أعلى مستوياته فى الرضع الذين ولدوا من أم تعانى من زيادة الوزن قبل الحمل، لكن الخبراء أكدوا أن المخاطر الإجمالية لإنجاب طفل مصاب بالسكتة الدماغية (CP) لا تزال صغيرة جدا، حتى بين النساء تحمل الوزن الزائد.

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السكتة الدماغية

وقال مؤلف الدراسة الدكتور "إينجبورج فورسان"، من جامعة بيرجن فى النرويج، إن الشلل الدماغى أو السكتة الدماغية هو مجموعة من الاضطرابات التى تؤثر على الحركة والتوازن، وتؤثر على نحو 1 فى 323 طفلا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC".

وأضاف الباحثون أن الشلل الدماغى يحدث بسبب تلف المخ أو نمو المخ غير الطبيعى، ما يؤثر على التحكم فى العضلات، وأحياناً خلق رؤية ومشاكل فى السمع والإعاقة أو صعوبة التعلم.