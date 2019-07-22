شكرا لقرائتكم خبر عن لمتبعى الحميات الغذائية.. نصائح مهمة أثناء ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصول على الوزن المثالى والجسم الرشيق يعد من الحيل الجيدة التي يجب القيام بها والسعي اليها، وبالإضافة إلى اتباع نظام غذائى صحى يجب أيضا ممارسة الرياضة بطرق معينة للحفاظ على الصحة بشكل جيد، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أهم النصائح التي يجب القيام بها خلال اتباعك للحميات الغذائية وأيضا ممارسة الرياضة، وذلك وفقا لموقع "healthline".

- عليك القيام بممارسة الرياضة قبل البدء فى اتباع نظام غذائى على الأقل أسبوع، حتى يعتاد الجسم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

- تناول الأطعمة التى تفضلها ولكن ينصح أن تكون قليلة السعرات الحرارية، وصحية حتى لا تساعد على تراكم الدهون فى الجسم، كما أنه يساهم فى تكوين عضل فى الجسم والتخلص من الدهون بقدر كبير.

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- عليك القيام باعتياد الجسم على ممارسة الرياضة عن طريق القيام بها يومين فى الأسبوع في بداية الأمر، ثم ثلاث مرات فى الأسبوع إلى أن يصل الأمر يوميا أو يوم بعض الآخر.

- عليك الاهتمام بتناول الخضراوات يوميا لأنها من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم، ولذا عليك الاعتياد علي تناول يوميا طبق كبير من السلطة الخضراء.

- الفواكه تعد من الأغذية الغنية بالعديد من العناصر المهمة لك ولجسم، ولا غنى عنها بشتى الطرق، ولذا عليك تناول التفاح والموز يوميا.

- الماء تعد من الأشياء الجيدة التى يجب القيام بها واتبعها بشتى الطرق، ولذا يمكنك تناول 2 لتر يوميا للحفاظ على نضارة البشرة، كما أنها تزيد من شعورك بالشبع لفترة زمنية طويلة ولذا لا تتردد فى تناولها.