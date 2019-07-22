شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدى دقة نتائج اختبار مسحة الفم للمخدرات وهل هو أسرع من تحليل البول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر اختبارات المسحات الفموية أكثر حساسية بنسبة 60 % من الاختبارات الفورية المعتمدة على البول، للكشف عن الكوكاكين والمخدرات .

هذا الإجراء وفقا لتقرير موقع " MedicalHealthTests " يقلل بشكل كبير من عدد من النتائج السلبية الكاذبة، على عكس اختبارات البول التى تؤدي إلى نتائج سلبية كاذبة تصل إلى ضعف معدل اختبارات مسحة الفم.

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يتمثل أحد الاختلافات الرئيسية بين هذين النوعين من الاختبارات في اكتشاف THC ، وهى المادة الكيميائية الفعالة في الماريجوانا أو المواد المخدرة، حيث تشير التقارير الطبية إلى أن مسحات الفم قادرة على اكتشاف الاستخدام لمدة تصل إلى 72 ساعة بعد استخدام الدواء.

على النقيض من ذلك، غالبا ما تكشف اختبارات البول عن مادة THC في عينات تصل إلى 120 ساعة بعد استخدام الدواء، فى حين أن فعالية هذا الاختبار قد تضل نتائجها بشكل بكير.



اختبار مسحة الفم

ولكن يوضح تقرير الموقع أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط قد يتسبب في أن يؤدي اختبار مسحة الفم إلى حدوث سلبية، فقد وجدت دراسة عام 2006 ، أن تناول الكحول مباشرة بعد تناول الماريجوانا يشطف الفم مؤقتًا وينتج عنه سلبيات كاذبة ، كما أن الماء قد يكون له تأثير مماثل، لذا ينصح المؤلفون بإجراء الاختبار بعد 15 إلى 20 دقيقة من عملية الشطف هذه للحصول على نتائج أكثر دقة.