شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مذهلة لمزيج الفلفل الأحمر بالزنجبيل.. أهمها الحماية من الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت العديد من الدراسات فوائد لا تعد ولا تحصى للزنجبيل لأنه يحتوى على فيتامينات نادرة فى الأعشاب والخضراوات الأخرى.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthLine"، وجد الأطباء أن مزج الفلفل الحار والزنجبيل سلاح ذى حدين، يقلل فرص الإصابة بالسرطان.

وهذا الاكتشاف الذى أقرته الجمعية الكيميائية الأمريكية، يبنى على الدراسات السابقة التى اقترحت أن الفلفل الحار يمنع نمو الورم لاحتوائه على مادة "كابساسين".

ومع ذلك، كشف بحث جديد، أنه يمكن دمج الفلفل الحار الذى يحتوى على مادة "كابساسين" إلى الزنجبيل الذى يحتوى على مادة "جينجرجول 6" كسلاح قوى مضاد للسرطان.

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ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يوصف الزنجبيل منذ فترة طويلة كغذاء صحى للمرضى لعلاج كل شىء لأنه يحفز الخلايا المضادة للالتهابات التى تقلل فرص الإصابة بالأمراض.

وعلى مدى عدة أسابيع، أطعم الباحثون الفئران المصابة بسرطان الرئة إما مادة “Capsasin”الموجودة فى الفلفل الحار أو مادة “gingergol 6” الموجودة فى الزنجبيل أو مزيج من الاثنين معاً.

ومن المثير للدهشة، وجد الباحثون أن الورم السرطانى انكمش بمعدل20% للفئران التى أعطيت كلاً من المركبين معاً.

وأضاف الباحثون أنه عندما يتم دمج “gingergol 6” إلى مادة “Capsasin” تشكل مركبا قويا يمنع المستقبلات الرئيسية التى تسبب نمو الورم السرطانى.