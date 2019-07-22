صحة ورشاقة

انفصال الزوجان وقت النوم يضمن السعادة الزوجية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

العين الإخبارية

الإثنين 2019/7/22 09:41 م بتوقيت أبوظبي

المشي لمدة نصف ساعة يوميا يحسن الصحة الجنسية وينشط الدورة الدموية

حذرت الدكتورة ندى حامد، اختصاصية النساء والتوليد بمصر، من العادات الصحية الخاطئة التي قد تؤدي إلى زواج غير سعيد وزيادة معدلات الطلاق. 

وترى حامد أن ممارسة 3 مرات أسبوعيا أو المشي لمدة نصف ساعة يوميا يحسن الصحة الجنسية وينشط الدورة الدموية، الأمر الذي يزيد من القدرة الجنسية للرجل.

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التغذية السليمة

ونصحت بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة الخالية من الدهون، والحرص على نسب قليلة من السكريات والنشويات والخضراوات والفاكهة.

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التخلص من الدهون

وأوضحت أن التخلص من الدهون يدعم الصحة الجنسية، فهناك علاقة مباشرة بين زيادة الوزن والضعف الجنسي لأن هرمون الذكورة يذوب في الدهون بشكل كبير خاصة دهون البطن.

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الابتعاد عن التدخين

وقالت حامد إن التدخين يؤدي على المدى البعيد إلى مشاكل في الانتصاب، لذا الامتناع عن التدخين ينشط الأداء الجنسي للرجل.

الانفصال في النوم

الانفصال في النوم ليس سيئا ويحافظ على العلاقة الزوجية، فلا يشكل انفصال كل طرف في غرفة مجاورة لغرفة الشريك أي أزمة، بل يجعل الطرفين ينعمان بساعات نوم أفضل.

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