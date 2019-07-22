شكرا لقرائتكم خبر عن لو مدمن قهوة.. أسباب تجعلك لا تتناولها على معدة فارغة أبرزها تغير مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر القهوة ضرورة ومهمة فى بداية اليوم بالنسبة للكثير من الأشخاص بل لقطاعات عريضة من البشر في جميع أنحاء العالم، بالنسبة إلى 63 % من الأميركيين، تعتبر القهوة ضرورية يوميًا،ولكن هناك بعض التأثيرات السلبية لتناول القهوة علي معدة فارغة وهي وفقا لتقريرموقع " Reader’s Digest"

وأشارالتقرير إلى أن شرب القهوة على معدة فارغة، أو في الصباح الباكر قبل تناول وجبة الإفطار، يمكن أن يزيد من مستوى الكورتيزول في الجسم، وهو الهرمون المسئول عن تنظيم الاستجابة المناعية، والتمثيل الغذائي، و الاستجابة للإجهاد.



شرب القهوة على معدة فارغة

إذا كنت تضخ جسمك بالكافيين عندما يكون الكورتيزول في ذروته، فستخضع جسمك لمزيد من التوتر، وفي دراسة تجريبية قيمت تفضيلات المشروبات التي تحتوي على الكافيين بين الطلاب، أظهرت أن 25 % من الطلاب يشربون القهوة في الصباح على معدة فارغة، معرضون بشكل متزايد لخطر تغير المزاج والتأثيرات المحتملة على المدى الطويل على صحتهم، وذلك لأن القهوة تحفز الحمض في البطن، مما ينتج عنه بيئة أكثر حمضية.

وبما أن القهوة تهيج حمض المعدة، فمن المحتمل أن تواجه حرقة بل وقد تتطور إلى قرحة في المعدة، وعلى الرغم من تأثير شرب القهوة على معدة فارغة على الصحة البدنية، إلا أن لها تأثير على الصحة العقلية أيضا، لأن الإفراط في إنتاج الحمض في المعدة يمكن أن يسبب تقلبات مزاجية، وتوتر وأعراض انسحاب أخرى، وذلك وفقا لدراسات تربط حمض المعدة بالقلق والاكتئاب، خاصة عندما يتم تناولها بكميات كبيرة.