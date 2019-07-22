كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 07:35 مساءً - حرف الفاء من الحروف التي يوضع فوقها النقطة، وله شقيق نضع فوقه نقطتين، وهكذا تابعي معنا ... طريقة تعليمه لطفلك بالخطوات التالية: نرسم دائرة صغيرة فوق السطر.

نغلقها بخط قصير من تحتها.

ونضع فوقها النقطة.

نعلم الطفل طريقة إغلاق الحرف في نهاية الكلمة، وحين يكتب منفرداً.

التنقيط سوف يساعدك في التعليم خطوة خطوة.

ولا تنس أن تنطقي الحرف ثم تطلبي منه أن يفعل مثلك. Advertisements الآن يكون قاموس كلمات طفلك قد اتسع، فاطلبي منه كلمات تحتوي على حرف الفاء. نكتب الحرف في أول ووسط وآخر الكلمة. ونكتبه منفرداً عدة مرات. ونكتبه مع الحركات " الفتح والضم والكسر".

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