"اطلع برة".. شبح ينتظر الأهلي أو الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

أقيمت (الأحد) قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد 2019-2020، والتي جاءت نتيجتها لافتة فيما يخص المنافس الذي سيواجه بطل الدوري المصري المنتظر، والذي لم يتحدد حتى الآن.

ووضعت القرعة بطل مصر في مواجهة فريق "اطلع برة" المنتمي لجنوب السودان، والذي تسبب اسمه الغريب في عاصفة من السخرية بين الجماهير العربية على اختلاف انتماءاتها، لا سيما مع كون الفريق مجهولا بشكل كبير، لحداثة تأسيسه ومشاركته بالبطولات الأفريقية.

ويتحدد بطل مصر خلال أسبوع من الآن، من بين فريقي الأهلي المتصدر حتى الآن والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب، وغريمه الزمالك صاحب المركز الثالث والذي تتبقى له 3 مباريات أولاها سيخوضها (الأحد) أمام الجونة، ثم الإسماعيلي، وأخيرا الأهلي.

سر "اطلع برة"

حظيت دولة جنوب السودان باعتراف رسمي على الصعيد الدولي بعد الاستقلال، في يونيو/ حزيران عام 2011، قبل فترة وجيزة من تأسيس النادي، التابع لأحد الأحياء التي تحمل نفس الاسم، في العاصمة جوبا.

وأطلق على النادي الوليد وقتها اسم "اطلع برة" بسبب تلك الجملة التي رددها جنود الجيش السوداني، أثناء مطالبة أهالي الحي بالخروج من منازلهم قبل الاستقلال، فانتشرت على نطاق واسع، حتى اتخذوها كاسم للبلد والنادي أيضا.





دوري جنوب السودان

بعد عامين من الاستقلال، خاض منتخب جنوب السودان أول مباراة له، وكانت أمام أوغندا وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، وفي العام ذاته 2013 انطلقت أول نسخة من الدوري المحلي، وتوج "اطلع برة" بلقبها، ليضمن مشاركة تاريخية في دوري أبطال أفريقيا.

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ويقام دوري جنوب السودان بمشاركة 12 فريقا من كل أنحاء البلاد، أشهرها 3 السلام والملكية بجانب "اطلع برة"، والتي تبادلت اللقب فيما بينها خلال السنوات الماضية.





المشاركة القارية الأولى

المشاركة الأولى للفريق القادم من جنوب السودان في المحافل القارية، كانت خارج التوقعات، بعد أن قدم لاعبوه مستويات متميزة أمام تشيلسي الغاني في تمهيدي دوري الأبطال، وتبادل الفريقان الفوز ذهابا وإيابا بهدفين لكل منهما، لكن الفريق الوليد ودع البطولة مبكرا بركلات الترجيح.

وفي العام التالي، شارك "اطلع بره" في الكونفدرالية، لكنه خرج أيضا من الدور التمهيدي على يد فريق الشرطة الرواندي، الذي حسم مباراة الذهاب بالفوز 3-1، قبل خسارة غير مؤثرة على التأهل إيابا بهدف مقابل هدفين.





محترف وحيد

تضم قائمة "اطلع برة" لاعبا محترفا وحيدا، وهو حارس المرمى الكونغولي بنزي جيكو، البالغ من العمر 28 عاما، والذي انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني عام 2016.

ملعب "برة بويز"

يخوض الفريق، المعروف أيضا باسم "برة بويز"، مبارياته في الملعب الواقع بمدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، والذي يحمل الاسم الأخير ويتسع لاستقبال 12 ألف متفرج، وغالبا ما يمتلئ بالجماهير عن آخره، لمؤازرة اللاعبين.



