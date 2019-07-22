انتقاداتٌ لفيكتوريا بيكهام من قِبل موظفي علامتها التجارية بسبب المناصب الكبرى

انتقاداتٌ حادةٌ تواجهها النجمة فيكتوريا بيكهام من قِبل الموظفين البريطانيين الذين يعملون في علامتها التجارية بسبب تعيينها أشخاصًا أوروبيين في مناصب كبرى بالعلامة، حيث علمت تقارير صحفية بريطانية أن هناك حالة من الغضب والضيق تسير على موظفي علامة فيكتوريا البريطانيين نظرًا لقيامها مؤخرًا بمنح سلسلة من المناصب رفيعة المستوى لمرشحين فرنسيين وإيطاليين.

وقال مصدر مطلع على بواطن الأمور في شركة فيكتوريا: "تبدو الأمور فوضوية خلف الكواليس بين موظفي العلامة. فالبريطانيون المخلصون الذين يعملون بجد يشعرون بسخط وغضب لشعورهم بالتهميش لصالح الأوروبيين المتغطرسين الذين يتقاضون رواتب خيالية".

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وتابع هذا المصدر "تتباهى فيكتوريا بكونها سيدة أعمال بريطانية، وتناصر بلدها، لكن لما لا تمنح قليلًا من الوظائف المرموقة لهؤلاء الذين ساعدوها ودعموها من البداية؟"، حيث كانت نجمة سبايس جيرلز السابقة، التي تبلغ من العمر 45 عامًا، قد عيَّنت 4 أوروبيين في وظائف على مستوى مجلس الإدارة خلال ستة أشهر. كما أعلنت قبل أيام عن تعاقدها مع المدير المالي الإسباني، بابلو ساندي، وسبق لها أيضًا أن أعلنت مع بداية العام الجاري عن تعيينها الفرنسية، ماري دي رينيس، كمدير إداري.

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