أنجيلا ميركل تحصل على إجازة طويلة بسبب تعرضها لـ"الارتجاف" المتكرر

برلين - لايف ستايل
ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل ستأخذ إجازة طويلة بسبب تعرضها للارتجاف المتكرر في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الإجازة ستستغرق 28 يوما، ستقضيها المستشارة في جبال الألب على الأرجح.
وعلمت الصحيفة بأن ميركل تأخذ معها رواية "المرأة المرتجفة أو حكاية أعصابي" للكاتبة الأمريكية سيري هستفيدت، التي تحكي قصة امرأة تعاني من نوبات ارتجاف لا يمكن السيطرة عليها، حيث أصيبت ميركل بسلسلة من نوبات الارتعاش منذ 18 يونيو الماضي، لكنها أكدت مرارا أنها بخير وقادرة على أداء مهامها.
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