شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال احذروا وضع الموبايل فى البنطلون.. يرفع نسبة الإصابة بالعقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن هناك أضرارا يصاب بها الرجل نتيجة لوضعه للموبايل في البنطلون، وهذا يؤثر على المخ، وعلى الرغم من كل المخاوف بشأن الهواتف المحمولة والإشعاع، لكن معظمنا لا يزال يضع الهاتف المحمول فى جيوب البنطلون، لأنه سهل ومريح، لكن له آثار سيئة من المستحيل أن نراها.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، حذرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من وضع الهاتف المحمول فى جيب البنطلون الأمامى، مؤكدة أنه يدمر الحيوانات المنوية ويؤثر على نموها وحركتها الطبيعية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون باستعراض 21 بحثا عن الإشعاع الصادر من الهواتف ووضعه بالقرب من الأعضاء التناسلية للرجل لفترة طويلة من الزمن، ووجدوا أنه يخفض عدد الحيوانات المنوية، وإذا كانت على قيد الحياة يتلف الـ“DNA” الخاص بها.

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الهاتف واضراره على الرجال

وتعتبر هذه الظاهرة البيولوجية حالياً قيد مناقشة شرسة من العلماء، لكنهم ليس لديهم وسيلة لشرح كيفية الإشعاع غير المؤين الصادر عن الهاتف المحمول يؤثر على الجسم، ووجد الباحثون مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى دور محتمل للترددات الراديوية الناتجة عن الإشعاع الكهرومغناطيسى الناجم من الهاتف المحمول وضعف الخصوبة عند الرجال.

وأضاف الدكتور جويل موسكوفيتش، من مدرسة الصحة العامة فى جامعة كاليفورنيا فى بيركلي، أن هذا الاستعراض هو خطوة أساسية نحو فهم عالمى أوسع حول مخاطر هواتفنا، حيث أنه فى عام 2011، صنفت منظمة الصحة العالمية إشعاع الهاتف الخليوى كمادة مسرطنة، وكان هذا أول اعتراف كبير أن الهواتف المحمولة يمكن أن يكون لها تأثير ضار على أجسادنا.