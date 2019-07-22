شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: واحد من كل 5 أطفال لا يشربون اللبن و ثلثهم يلجأون للمشروبات الغازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن واحد من بين كل 5 أطفال لا يشربون اللبن الحليب، منذ أن كانوا أطفالا، لكن أكثر من ثلثهم يشربون علبة من المياه الغازية كل يوم.

قال أولياء الأمور إن أطفالهم قاموا ببساطة بتحويل أنوفهم عن اللبن ،ووجد استطلاع الرأي أن طفلاً من بين كل 5 أطفال لم يشرب أي حليب منذ أن كانوا اطفالا، يشعر ثلث الآباء بالقلق من أن أطفالهم لا يحصلون على ما يكفي من الكالسيوم.



شرب اللبن فى الاطفال

كشفت دراسة أن واحداً من كل 5 أطفال لا يشرب الحليب أبداً، حتى على الحبوب، ولكن أكثر من ثلثهم يشربون علبة من المشروبات الغازية كل يوم.

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وجد استطلاع للرأي شمل 1500 من الآباء والأمهات مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا ، أن 20 % اعترفوا بأن أطفالهم لم يشربوا أي حليب منذ ولادتهم.



عدم حصول الاطفال على اللبن يعرضهم لنقص الكالسيوم

وأشارت صحيفة ديل ميل البريطانية، أنه بعد أن تناولهم طعامًا صلبًا، قال الأهل إن أطفالهم قاموا ببساطة بتحريك أنوفهم عن اللبن حتى عند سكبها على الحبوب.

وبالمقارنة، وجدت الدراسة التي أجرتها azoo Kids أن 37 % من الآباء اعترفوا بأن أطفالهم يشربون علبة واحدة على الأقل من المشروبات الغازية كل يوم.

وقال اختصاصي التغذية بريا تيو: ‘الكالسيوم هو من المغذيات الرئيسية، وإن تخزين الكالسيوم يكون في مرحلة الطفولة، مما يؤثر على الحياة في وقت لاحق، لذلك يجب التركيز على وجود الكالسيوم في وجبات الأطفال.