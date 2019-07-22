شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري الطاقة الحيوية لبنى أحمد تستعد لأقوى دورة في علم "الفونغ شوي" لأهل الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جراند ماستر لبنى أحمد، استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة، عن استعدادها للسفر إلى الأردن، مع وزوجها استشاري الطاقة أحمد شعبان مدير أكاديمية كارما الدولية، ابتداء من أول أغسطس ولمدة أسبوع، ولذلك لتقديم المستوى الأول والثاني من الدورة التدريبية لأهل الأردن في علم "الفونغ شوي" أو ضبط طاقة المكان المعتمدة دوليا، وتعطى لمن يجتازها اعتماد رسمي للعمل كمتخصص ضبط طاقة مكان.

وأوضحت جراند ماستر لبنى أحمد في حديثها لـ ”الخليج 365” أن من أهم الأسئلة التي تتوارد في أذهان كثيرين هى كيفية ضبط طاقة المكان أو المنزل حتى يشعر الذين يعيشون به بالراحة، وكذلك كيفية ضبط طاقة المصنع أو المكتب حتى يحصل صاحبه على أعلى مردود منه.



وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن علم الفونغ شوي من أهم العلوم لضبط طاقة المكان، ومن الضروري عندما أخذ منزل جديد ان استشير خبير في الفونغ شوي يستطيع من خلاله ضبط طاقة المنزل، ويقوم بتقسيم حجرات المنزل وتخصيص كل مكان بشكل صحيح حسب علم طاقة المكان، مع تقسيم الاثاث وتوزيع اجهزة المطبخ بشكل صحيح، وتحديد وضعية النوم في غرف النوم وهكذا.



أهمية علم الفونغ شوي ( طاقة المكان )

فمن المفترض أن يضع النائم رأسه في اتجاه الشرق أو الشمال، لأن هذه الاتجاهات تكون الطاقة عالية جدا، فمن خلال هذه الوضعية يستطيع استقبال طاقات الشفاء والوفرة والروحانيات، لافتة أن هناك وضعية اخرى ينصح بالنوم بها من اجل تفريغ الطاقة لمدة ساعة يوميا، وينصح بها لمن لديه طاقات سلبية كثيرة، ولكن لابد ألا تكون هذه الوضعية هي مكان النوم المستمر لأنه بذلك سيتم تفريغ الطاقة تماما وبالتالي سيشعر الانسان بالاكتئاب، والإرهاق و التعب.

واشارت أنه عندما يأتي إليها مريض يشكو من الشعور المستمر بالارهاق والتعب والاكتئاب تقوم أول شيء بعمل زيارة لمنزله للتعرف على وضعية نومه، والتعرف على طاقة المكان الذي يعيش به هذا المريض، وبعد ذلك تقوم بباقي مراحل العلاج بالأحجار الكريمة والطاقة الحيوية، لأنه لو تم العلاج بالأحجار الكريمة مع استمرار وضعية النوم الخاطئ فستستمر المشكلة.



وظائف استشاري ومتخصص الفونغ شوي أو طاقة المكان

واوضحت ان وضعية استذكار الدروس هامة للغاية وتؤثر كثيرا على تركيز الطفل، فهناك اطفال بمجرد تغير او تعديل مكان استذكار دروسهم يفشلون دراسياً، لذا علم الفونغ شوي علم كبير وواسع للغاية ويؤثر على حياة الانسان.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة يمكنك الاطلاع على صفحة الجراند ماستر لبنى أحمد عبر "فيس بوك":

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والموقع الإلكتروني لمركز "كارما" للجراند ماستر لبني احمد :

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