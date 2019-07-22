إعدام ممرضة في إيران متهمة بقتل طفل عمره 6 أعوام في ولاية كلاردشت

أعدمت السلطات الإيرانية ممرضة متهمة بقتل طفل عمره 6 أعوام، وفق ما ذكرت، الأحد، وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية.

واعترفت المتهمة، التي كانت تعتني بجدة الضحية، بقتل الطفل في ولاية كلاردشت (شمال إيران) إثر "نوبة غضب، مع سبق الإصرار"، كما كتبت ميزان.

وأضافت الوكالة أنّ الممرضة حكِم عليها بالإعدام في حزيران/يونيو 2016. وتابعت أنّ الحكم نفّذ نظراً لعدم تقديم أي استئناف، من دون أن تحدد تاريخ الإعدام، وتنفذ عقوبة الإعدام شنقاً في إيران.

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ولا تنشر طهران إحصاءات رسمية بشأن عمليات الإعدام.

غير أنّ تقريراً نشرته منظمة العفو الدولية في نيسان/أبريل، يضع الجمهورية الإسلامية في الترتيب الثاني للدول الأكثر تنفيذاً لعقوبات الإعدام في عام 2018 خلف الصين، إثر تنفيذها "ما لا يقل عن 253 عمليات" مقارنة بـ507 عمليات في عام 2017.

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