انطلاق دورة "تمكين المرأة الريفية" بالتعاون بين منظمة المرأة العربية ووزارة الأسرة المغربية

انطلقت ،الأحد ،فعاليات دورة تدريب مدربات حول "تمكين المرأة الريفية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق الريفية" والتى تعقدها المنظمة بالتعاون مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية. في مراكش- المغرب خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو.

وقد ألقت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية كلمة رحبت فيها بالمتدربات وفريق التدريب والذي يضم الدكتورة فاطمة عاريب والدكتور محمد ايت حسو، مؤكدة في كلمتها على أن المرأة تمثل الركيزة الأساسية في المجتمعات الريفية لكنها تعاني من تحديات تفرض علينا وضع خطط وبرامج من شأنها تحسين أوضاع المرأة وادماجها في التنمية الريفية المستدامة.

كما ألقى ممثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية كلمه أوضح فيها مدى اهتمام الوزارة بتمكين المرأة الريفية وتسليط الضوء على إشراكها في تحقيق التنمية الريفية.

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تناولت الجلسة الأولى تعريف بالتنمية الريفية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة وتم تقسيم المتدربات إلى جموعات عمل لتحديد أهم المعوقات التى تواجه المرأة في تحقيق التنمية الريفية.

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