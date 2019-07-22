النهاية السوداء لعشق مضيفة طيران بتقديم بلاغ كاذب بوجود قنبلة في مطار بلغراد

أقر رجل صربي بأنه وجّه بلاغًا كاذبًا عبر الهاتف بوجود قنبلة في مطار بلغراد، لأنه كان يأمل في مواعدة مضيفة طيران، على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وقال الرجل، البالغ 65 عامًا، لمحكمة في بلغراد، إنه التقى مع مضيفة طيران في شركة "لوفتهانزا" الألمانية في بلغراد وأراد مواعدتها.
وبعدما لم يجدها في الفندق الذي كانت تنزل فيه، اتصل بمطار نيكولا تيسلا الدولي في العاصمة الصربية، وادعى وجود قنبلة في طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا".
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وتورط الرجل في هذا الفعل تفاديًا لمغادرة المضيفة بلغراد.
ونجحت الشرطة في الوصول إلى الفاعل إثر تحديد الهاتف الثابت الذي استخدمه لإجراء المكالمة.
وأمرت المحكمة بتوقيف الرجل لمدة 30 يومًا، وستوجه إليه تهمة التسبب في حالة ذعر واضطراب.
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