شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من الأرق..الحل السحري في حمام جاكوزي قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون امريكيون إن الاسترخاء في حمام الفقاعات "الجاكوزى" قبل النوم يقاوم الأرق.

ووفقاً لموقع صحيفلة "ديلى ميل" البريطانية، تشير الدراسة إلى أن الانغماس في الحمام المسائي أو الاستحمام لمدة ساعة ونصف يزيد من الوقت الذي تقضيه في النوم وجودة وكفاءة النوم .

وقال الخبراء إن درجة حرارة الماء التي تتراوح بين 40 إلى 42.5 درجة مئوية (من 104 إلى 108.5 درجة فهرنهايت) تعد "مثالية" وتسرع بداية النوم لمدة تصل إلى 10 دقائق.

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الأرق

وأوضح الباحثون أن الحمامات الدافئة والاستحمام يعمل على إعادة توجيه الدورة الدموية على اليدين والقدمين، مما يسبب انخفاض في درجة حرارة الجسم الأساسية ، وهذا يحفز الساعة الداخلية للجسم على التفكير في أن الوقت قد حان للنوم، مع انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي في فترة ما قبل النوم، وتم إجراء البحث من قبل جامعة تكساس في أوستن بقيادة الدكتور شهاب حاجيج، من قسم الهندسة الطبية الحيوية.

والأرق يصيب ما يصل إلى 35% من البالغين في الولايات المتحدة، وفي المملكة المتحدة ثلث البالغين يدعون أنهم مصابون بالأرق، ومن بين الآثار الجانبية للأرق يجعل هؤلاء يشعرون بالتعب الدائم ، ولكن مع مرور الوقت، ومع مرور الوقت يمكن أن يصاب الشخص بالاكتئاب وحتى أمراض القلب.