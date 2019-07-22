شكرا لقرائتكم خبر عن اغسلوا ايديكوا.. أبواب حمام الرجال تحتوى على ستة أضعاف الجراثيم عن السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الرجال أقل فى غسل أيديهم بعد استخدام الحمام من النساء، وقد يعرضون أشخاصًا آخرين للخطر من الجراثيم التي يتركونها وراءهم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قامت دراسة بفحص مقابض الأبواب في مبنى كبير في لندن، واكتشفت أن باب الحمام للرجال يحتوي على ما يقرب من ست مرات من البكتيريا أكثر من باب حمام السيدات.

ويأتي ذلك بعد أن وجدت الجمعية الملكية للصحة العامة أن نصف الرجال لا يغسلون أيديهم بعد استخدام المرحاض.

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بكتيريا

ووجدت الدراسة كذاك أن باب حمام الرجال الذي تم أخذ عينات منه يحتوي على أربعة أضعاف كمية البكتيريا الموجودة في مقعد المرحاض المتوسط ، ومن المرجح أن يتم تنظيفها في كثير من الأحيان، قد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر ظهور حشرات معدية ضارة من السطح الملوث.

وقالت الخبيرة "سالي بلومفيلد" ، أستاذة الرعاية بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي: 'نحن نعلم من بحثنا أن النساء تميل إلى ممارسة النظافة بشكل أفضل وغسل أيديهن في كثير من الأحيان بعد استخدام حمام".

وأضاف الباحثون أن نظافة اليدين تعد مهمة بعد لمس أبواب الحمام التي يلمسها أشخاص آخرون، لذا ، فإن الاحتفاظ بمطهر لليدين في الدرج واستخدامه عند العودة إلى مكتبك يمكن أن يكون حلاً لعدم غسل أيديهم بعد استخدام الحمام.