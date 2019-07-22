شكرا لقرائتكم خبر عن تلف الأعصاب وتضخم البروستاتا أبرز أسباب حصوات المثانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ألم شديد وصعوبة فى التبول" جميعها اعراض يجهل الكثيرون سببها إلا بعض اجراء الفحوصات الطبية فقد تكون دليل على وجود حصوات فى المثانة ويكون ذلك نتيجة تراكم بعض العناصر المعدنية فى المثانة البولية. وحسب ما ذكره mayoclinic فهناك أسباب مختلفة لظهور حصوات المرارة وهى :

حصوات المثانة 1: قد يكون تضخم البروستاتا من أسباب حصوات المثانة عند الرجال وذلك لأن تضخم البروستاتا يعيق تدفق البول مما يمنع افراغ المثانة. 2:تلف الاعصاب والسكتة الدماغية وإصابة الحبل الشوكى ، جميعها اشياء تسبب حصوات المثانة. 3:التهاب المثانة يزيد من خطر الاصابة بحصوات المثانة ويحدث ذلك نتيجة التهاب الجهاز البولى أو التعرض العلاج الاشعاعى. Advertisements 4:تركيب قسطرة فى المثانة أو وسائل منع الحمل و الدعامة البولية جميعها أشياء تسبب ظهور حصوات المثانة. 5:حصوات الكلى تزيد من خطر الاصابة بحصوات المثانة لأنها قد تمر من الكلى الى الحالب وإذا لم يتم اخراجها تنمو وتتكون الحصوات فى المثانة ايضا . 6:عدم افراغ المثانة بشكل كامل يسبب تكوين الحصوات والتهاب شديد بها.

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