شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون العطس مشكلة ولماذا نغلق أعيننا وقت حدوثه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العطس هو آلية يستخدمها جسمك لتنظيف الأنف، فعندما تدخل مواد غريبة مثل حبوب اللقاح أو الدخان أو الغبار إلى الأنف، قد تصبح متهيجة ويقوم جسمك بما يجب عليه فعله لتنظيف الأنف مما يسبب العطس، لذا فإن العطس هو أحد الدفاعات الأولى للجسم ضد أى غزو مثل البكتيريا.

ماذا يحدث عندما نعطس

عندما يدخل أى جسم غريب إلى الأنف، فإنه قد يتفاعل مع الشعر الصغير والجلد الحساس فى الأنف، ووفقا لتقرير موقع" healthline" تتراوح هذه الجزيئات والملوثات من الدخان والتلوث والعطور إلى البكتيريا والعفن والوبر.

عندما تواجه بطانة أنفك الحساسة المسحة الأولى من مادة غريبة ، فإنها ترسل إشارة كهربائية إلى عقلك، هذه الإشارة تخبر عقلك أن الأنف يحتاج إلى تطهير نفسه، ويشير المخ لجسمك إلى أن الوقت قد حان للعطس، ويستجيب جسمك من خلال الاستعداد لنفسه للانكماش، وفي معظم الحالات ، تضطر العينين إلى الإغلاق، ويتحرك اللسان إلى سطح الفم ، وتستعد العضلات للعطس، كل هذا يحدث في بضع ثوانى فقط.



العطس

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لماذا نغلق أعيننا عندما نعطس

إغلاق العين هو انعكاس طبيعي لجسمك في كل مرة تعطس فيها، وعلى الرغم من الشائع فإن ترك عينيك مفتوحتين أثناء العطاس لن يسبب خروج عينيك من رأسك.

متى يسبب العطس مشكلة

يمكن أن يكون العطس مزعجًا، خاصةً إذا وجدت نفسك تتعرض للعطس فى كل موسم حساسية، ومع ذلك ، فإن العطس نادراً ما يكون علامة على وجود مشكلة خطيرة.

قد يجد بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة من أعراض أو مضاعفات إضافية إذا عطسوا أكثر من اللازم، على سبيل المثال، قد يتعرض الأشخاص الذين يعانون من نزيف في الأنف بشكل متكرر لمزيد من حلقات النزيف بسبب العطس، و قد يصاب الأشخاص الذى يعانون من الصداع النصفي بعدم الراحة الإضافية في حالة حدوث العطس أثناء نوبات الصداع.