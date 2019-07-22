شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط الشعر المبالغ فيه ..علامة تحذيرية لإصابتك ببعض الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقط الشعر من المشاكل التى تتعرض لها عدد كبير من السيدات، وقد يعتقدن أن ذلك بسبب إجهاد الشعر وعدم الاهتمام به أو نتيجة التعرض لأشعة الشمس الضارة مما يؤثر على صحة وجودة الشعر، ولكن ذكر موقع mayoclinic أن تساقط الشعر قد يدل على اصابتك ببعض الأمراض المختلفة ومنها:

الانيميا

الانيميا ونقص الفيتامينات فى الجسم من أبرز الأسباب التى تؤدى لتساقط الشعر والتهاب فروة الرأس، كما أنها تسبب شحوب الوجه والشعور الدائم بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على بذل أى مجهود ، لذلك ينصح بتعلاج الانيميا فورا وتناول المكملات الغذائية والأطعمة التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية.

الغدة الدرقية



تساقط الشعر

Advertisements

اضطراب الغدة الدرقية سواء فرط نشاط الغدة أو الخمول، يسبب تساقط وتلف الشعر لذلك ينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة.

الثعلبة

من الأمراض الشهيرة التى تعمل على تساقط الشعر وظهور بعض الحفر والبقع فى فروة الرأس، قد يكون ذلك نتيجة الضغط النفسي أو عوامل وراثية.

الضغط النفسى والاكتئاب

الضغط النفسى والاكتئاب من المشاكل التى تؤثر على الشعر وتسبب تساقط الشعر، لذلك ينصح بالاسترخاء والتخلص من القلق والتوتر حتى لا يؤثر على صحة الجسم والشعر.