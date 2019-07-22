شكرا لقرائتكم خبر عن الميلامين.. مادة كيميائية مستخدمة فى غش الألبان.. اعرف آثارها الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تلوث الميلامين شائعًا جدًا في الأسواق بحيث أصبح من الصعب مراقبة هذه المنتجات، حيث تم العثور عليه في العديد من العلامات التجارية المختلفة من حليب الأطفال المجفف، والحلوى المجمدة، ومشروب القهوة المعلبة.

حذرت هيئة سلامة الأغذية والمعايير في الهند من استيراد الألبان ومنتجات الألبان بما في ذلك الشوكولاتة من الصين حتى تتم ترقية المختبرات التي تختبر وجود الميلامين الكيميائي السام.

في عام 2007، ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" تم العثور على الميلامين في جلوتين القمح وبروتين الأرز المصدرين من الصين واستخدامهما في تصنيع أغذية الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة، الأمر الذى تسبب فى موت عدد كبير من الكلاب والقطط بسبب الفشل الكلوي.



مادة الميلامين

ما هو الميلامين

الميلامين هو مادة كيميائية أساسية موجودة عادة في شكل بلورات بيضاء غنية بالبروتين، تستخدم على نطاق واسع في البلاستيك، المواد اللاصقة، ، ألواح الكتابة، غسالات الصحون.

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في الصين، حيث حدث الغش وفقا لتقرير الموقع يتم إضافة الماء إلى الحليب مما يقلل من تركيز البروتين، الشركات التي تستخدم الحليب العادي لإنتاج منتجات الألبان المختلفة تتحقق من مستوى البروتين من الحليب من خلال اختبار لقياس محتوى النيتروجين، وإضافة الميلامين تعزز محتوى النيتروجين في الحليب وبالتالي يظهر محتوى البروتين الواضح.



حليب مغشوش

ما هى الآثار الصحية للميلامين

لا توجد دراسات بشرية مباشرة على تأثير الميلامين السئ على الصحة، ولكن يمكن استخدام بيانات الدراسات السنوية للتنبؤ بالآثار الصحية الضارة.

الميلامين وحده يسبب حصوات المثانة في الخصية الحيوانية، والتى يمكن أن تؤدي أيضا إلى حصوات الكلى، كما أنها تظهر تأثيرات مسرطنة على الحيوانات، ولكن لا يوجد دليل كافى مباشر للإدلاء بأي بيان يتعلق بمخاطر السرطان في البشر، ولكن لا تتم الموافقة على إضافة الميلامين إلى الغذاء من قبل منظمة الأغذية والزراعة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية.