شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال عرضة للسكتة الدماغية..والوقاية للكبار بالنشاط البدني وعدم التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤسسة القلب، والسكتة الدماغية الكندية، أن مفتاح الوقاية من السكتة الدماغية يبدأ بمعرفة المخاطر، حيث أن 9 من كل 10 كنديين لديهم عامل خطر واحد على الأقل، للإصابة بالسكتة الدماغية، أو أمراض القلب، يمكن الوقاية من حوالي 80 % من السكتة الدماغية، وأمراض القلب، من خلال السلوكيات الصحية، هذا يعني أن العادات، مثل تناول الطعام الصحي، والنشاط البدنى ،والإقلاع عن التدخين، له تأثير كبير على صحتك.

وقالت المؤسسة، تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف الدم عن التدفق إلى أي جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى تلف خلايا المخ، تعتمد تأثيرات السكتة الدماغية على جزء الدماغ الذي تعرض للتلف ومقدار الضرر الذي حدث به .

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اسباب اصابة الاطفال بالسكتة الدماغية

السكتة الدماغية عند الأطفال ..

يمكن أن تحدث السكتة الدماغية في أي وقت من عمر الشخص، من الطفولة إلى البلوغ، تحدث السكتة الدماغية بسبب انقطاع تدفق الدم الطبيعي إلى المخ، إما بسبب انسداد، أو تمزق في الأوعية الدموية، عندما لا يتلقى جزء من المخ تدفق الدم المنتظم الذي يحمل العناصر الغذائية والأكسجين، تموت خلايا الدماغ، مما يؤدي إلى فقدان وظائف المخ.

وأشارت إلى أن عمر الطفل في وقت السكتة الدماغية، يحدث فرقًا في كيفية تحديد الأطباء للمشكلة، وعلاجها، يمكن أن تحدث السكتة الدماغية في هذه الفئات العمرية الثلاث المختلفة:



تعرف على الفئات المستهدفة من الاطفال

أولا: مرحلة ما قبل الولادة، أو في الرحم.ثانيا: أول 28 يومًا من الحياة، أو مرحلة الوليد. ثالثا :من سن الرضيع حتى سن 18 سنة.

وأضافت المؤسسة، ستحدد مساحة الدماغ التي تحدث فيها السكتة الدماغية، مدى الضرر والآثار اللاحقة، قد يعاني الأطفال من نوعين من السكتة الدماغية: السكتة الدماغية النزفية "تمزق الأوعية الدموية"، أو السكتة الدماغية، بسبب انسداد تسببه جلطة دموية.