صوفيا سيموندس تكشف أنها أول عربية تشكل حالة منافسة لكيم كارداشيان

كشفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول مغربية صوفيا سيموندس أن مسيرتها تحت الاضواء بدأت تتجه نحو منافسة العديد من الوجوه المعروفة على المستوى العالمي وأن انتشارها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اصبح ملموسًا من منطلق النشاطات التي تقوم بها في عالم الموضة و الاعلانات الى جانب التحضيرات لخوض غمار التمثيل لاول مرة من خلال هوليوود.

وقالت، "لا شك انني تجاوزت مرحلة التجارب العادية و اتجهت اكثر الى الاحتراف بعد ان تعاونت مع وكالات دولية سبق ان تعاملت مع المع الوجوه مثل كيم كارداشيان و بيلا حديد و نعومي كامبل".

وأكدت صوفيا في المقابل "أنها أول عربية تشكل حالة منافسة للنجمة العالمية كيم كارداشيان التي لم يسبق لاي فتاة ان نافستها".

اقرا ايضاً:

كيم كارداشيان تلقي خطابًا أمام ترامب وعددٍ من كبار السياسيين

Advertisements

وقالت، "من البديهي أن تكون هناك فرص للوجوه الجديدة و انا لم اتقصد منافسة احد لكن الظروف اتت لصالحي في الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي و غيرها من الوسائل و ربما سنوات عمري تخولني ان احتل موقعًا يناسبني و يتناغم مع طموحاتي".

وتابعت، "أين المشكلة اذا حصلت على موقع كيم كارداشيان ؟ أنا أملك كل المواصفات التي تؤهلني الى مثل هذه المهمة".

قد يهمك ايضاً:

كيم كارداشيان تلتقي ترامب في البيت الأبيض وتبحث "إصلاح السجون"

سيدة تقدم دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي ترامب