كيف تميزين بين أنواع بكاء المولود المختلفة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 12:28 مساءً - قالوا في الأمثال قديماً: كل أم بتعرف لابنها، والمقصود أن الأمهات وحدهن يعرفن سبب بكاء الطفلن ولذلك فهو يحمل من باقي أفراد الأسرة ولا يسكت إلا حين تحمله أمه أو ترضعه أو تدلكه، فلماذا؟

ببساطة لأن هناك عدة أنواع لبكاء الطفل يشرحها الدكتور لطيف حمدان_ أخصائي طب الأطفال_ كما يلي:

مدة البكاء :

هل يبكي طفلك لمدة ثواني قليلة ثم يسكت؟

إذا كانت الإجابة ب" نعم" فمعنى هذا أن طفلك يشعر بالوحدة فقط، ويريد أن يلفت انتباهك لكي تحمليه أو تبقي بجواره.ربما كانت مدة هذا النوع من البكاء لا تزيد عن 6 ثواني.

البكاء المرتفع الوتيرة من منخفض إلى مرتفع:

هل طفلك يبكي وبمجرد أن تقتربي منه فهو يرفع وتيرة البكاء؟

الإجابة إذا كانت نعم فمعنى ذلك أن الطفل يشعر بالجوع ويريد منك أن تطعميه وبسرعة.

هل طفلك يبكي بشكل غريب بحيث لا يفلح معه الرضاعة أو تغيير الحفاض أو الحمل والهز؟

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إذا كان الأمر كذلك فالطفل مثله مثل الكبار يشعر بالملل ويريد أن يخرج من البيت، تخيلي أنه مثلك فهو يريد أن يخرج إلى الشارع أو الحدائق، فمجرد أن يرى أماكن جديدة ومفتوحة فسوف يسكت.

هل الطفل يبكي ويقوم بتحريك ساقيه وذراعيه" نظام المرجيحة الثابتة"؟

إذا كان كذلك فطفلك يعاني من:

ارتفاع الحرارة مثلاً.

بلل الحفاض.

يشعر بالبرد ويريد ملابس وأغطية.

هل يبكي ويفرك عينيه؟

إذا كان كذلك فهو يشعر بالنعاس والرغبة في النوم، وعليك إبعاده عن الضجيج والبعد عن الضيوف في حال تواجدهم وتهيئة الصغير للنوم.

هل يبكي طفلك أعلى من الصوت المعتاد، وصوت البكاء يكون ثابتاً؟

إذا كان كذلك فطفلك يتألم من المرض، تحسسي حرارته، وبدلي ثيابه لتكتشفي وخزة حشرة مثلاً، أو خيطاً ملتفاً على أحد أطرافه الصغيرة.

وأخيراً: قد يبكي الصغير ويقطع النفس وتعتقدين أنه في حالة إغماء، والكثير من الأمهات يبكين بجوار أطفالهن عند حدوث هذه الحالة، ولكن هذا السلوك من النوبات الحميدة ولا تعني إصابة الطفل بزيادة في الشحنات الكهربائية، لا تنجري وراء هذا السلوك لان الطفل سوف يتمادى فيه، وسوف يتخذه طريقة لابتزازك حين يكبر.