أفضل وأشهر ملاهي الأطفال في الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 12:28 مساءً - تعد الرياض من أكثر المدن السعودية احتواءً على أماكن الترفيه من مطاعم ومولات ومتنزهات وحدائق وملاهٍ للأطفال، لذا تعد زيارة العاصمة تجربةً غنيةً وممتعةً للكبار والصغار، وتبقى ذكرياتها عالقةً طويلاً في الأذهان.

واليوم، جمعنا لكم في "الخليج 365" أهم وأكثر الملاهي شهرةً في الرياض تسهيلاً عليكم لاختيار الأنسب لكم ولأولادكم لقضاء يوم ممتع لا ينسى:

الحديقة المائية ووتر سبلاش Water Splash Park:

تقع داخل مدينة الرياض، وتضم عديداً من الألعاب المائية والشلالات والبحيرات الاصطناعية، وتحيط بها مساحات خضراء واسعة، إضافة إلى عديد من المرافق الترفيهية.

يمكنك كذلك أن تقوم بنزهة مع العائلة في المساحات الخضراء ضمن الحديقة، أو استئجار أحد الشاليهات للاستمتاع أكثر، أو التمتع بتجربة الشواء مع العائلة.

أما الألعاب المائية، فهي أهم ما تضمه الحديقة، حيث يمكنك الاستمتاع بالبحيرات المملوءة بالأسطوانات الحلزونية، إضافة إلى وجود أماكن مخصصة للأطفال، وأخرى مخصصة للسباحة، ومدينة ملاهٍ كهربائية.

عالم جمولي للأطفال :

من أجمل أماكن الترفيه للأطفال، حيث يقدم محاكاة للمهن المختلفة ليمارسوها على أرض الواقع، ما يمنحهم فرصة تعلم مهن جديدة، والتمتع بتجارب علمية وترفيهية، تساعدهم على اختيار أفضل مهنة مستقبلية.

كما يمكن حضور عروض المسرح، الذي يضم أكثر من 850 مقعداً، ويستقبل عديداً من الحملات التوعوية، والندوات والمحاضرات الخاصة بالكبار والصغار، إضافة إلى قاعة مجهزة بالاحتفالات، خاصةً حفلات أعياد الميلاد.

سفوري لاند :

تقع سفوري لاند في العثيم مول بحي الربوة، وتعد من أهم ملاهي الأطفال في الرياض، وتضم أفضل الألعاب الكهربائية الحديثة التي تناسب الكبار والصغار.

مدينة الثلج :

توجد أيضاً في العثيم مول، وتشتهر بأنشطتها الرائعة، إضافة إلى الألعاب الخاصة بالكبار والصغار، وتبلغ درجة الحرارة فيها ثلاث درجات تحت الصفر على مدار العام.

الحكير لاند :

تتميز ملاهي الحكير في الرياض عن غيرها بتصميمها الخارجي والداخلي المميز، واحتوائها على مجسمات لأشهر المعالم العالمية، كما تضم في داخلها قسماً خاصاً بالنساء فقط، إضافة إلى الألعاب الحديثة، وأماكن التسوق والمطاعم.

الحكير تايم :

Advertisements

عبارة عن مجمع، يضم مدينة ألعاب سباركيز، وسنو فورست، وسكاي زون، وجوول، إضافة إلى مطاعم ومقاهٍ، وأماكن مخصصة للعب كرة القدم.

مدينة الملاهي ستار سيتي :

تقع ضمن مدينة ستار سيتي الترفيهية في حي الحمراء، التي تضم منطقة مخصصة للمطاعم العالمية، وأخرى للتسوق، إلى جانب مدينة الملاهي، التي تحتوي على ألعاب متنوعة للصغار والكبار، منها سباق الفورمولا للسيارات، والنهر الجارف.

متنزه البعيجان :

يتضمن عديداً من الألعاب للكبار والصغار، في مقدمتها الألعاب المائية، إضافة إلى المسطحات الخضراء، والشاليهات المطلة على البحيرة، وأحواض السمك، كما يضم قطاراً مميزاً، يقترب من سطح الماء، ما يرسم الابتسامة والمتعة على شفاه الجميع، إلى جانب نظام الضباب المائي الذي يغطي المتنزه بكامله، والمطاعم، ومحلات الوجبات السريعة، والتسالي للأطفال.

باونس :

صالة ترامبولين على طريق الخريص، إضافة إلى فرع في حي الروضة للسيدات والأطفال تحت عمر عشر سنوات. وهي صالة مبتكرة لممارسة رياضة القفز الحر للشعور بالحماس والنشاط والمتعة، إلى جانب المحافظة على نمط حياة صحية، مع توفر مساحة يمكن استخدامها في عديد من الرياضات المبتكرة والجديدة، وبيئة مناسبة للقاء الأصدقاء وأفراد العائلة.

وتحتضن صالة باونس الروضة مقهى لمن يرغب في الجلوس، وتناول وجبة خفيفة، أو انتظار أطفاله، أو العائلة، وتستقبل الصالة حفلات أعياد الميلاد، وتضم ثلاث غرف خاصة بالمناسبات.

مدينة الملاهي سباركيز :

مخصصة للألعاب الكهربائية للأطفال والكبار، وتوجد في كلًّ من النخيل مول، وبانوراما مول، وحياة مول، والسلام مول.

رمروما لاند :

مدينة ملاهٍ للأطفال وتقع في مارينا مول وغيرها من المجمعات.

إكستريم زون :

وتوجد في ترامبولين بارك، وبانوراما مول.

كيدزوم :

مدينة مينوبوليس عبارة عن ألعاب ممتعة، تعتمد على تعليم الطفل بأسلوب الترفيه.