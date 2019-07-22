إنفوجراف.. 6 نصائح غذائية للحج بلا متاعب

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلامة الغذاء أحد العوامل المهمة للمحافظة على صحة الحجاج وحمايتهم من الأمراض في الحج؛ حيث يحتاج الحاج لتناول أغذية متنوعة من البروتينات.
والاعتدال في تناول الوجبات الغذائية خلال فترة الحج أمر مهم للغاية على جميع الحجاج مراعاته، بالإضافة إلى التأكد من سلامة الغذاء، وخلوه من الميكروبات والسموم.
ويحتاج الحاج خلال اليوم الواحد إلى كمية لا تقل عن 100 جرام من البروتينات، بالإضافة إلى الفيتامينات الموجودة في الفاكهة الطازجة والقمح والذرة، وذلك لسد احتياجات الجسم من السعرات الحرارية.
الإنفوجراف التالي يستعرض أهم النصائح الغذائية لضمان حج بلا متاعب ولحماية الحجاج من أي أزمات صحية..
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