شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ممارسة الرياضة لمدة شهر ماذا يحدث فى جسمك؟..أعرف الاجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة تعد أسلوب حياة، ويجب ممارستها بشكل دائم للحصول علي صحة أفضل وجسم رشيق وقوي، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل الفوائد التي تعم علي الجسم بعد استمرار ممارسة الرياضة لمدة شهر متتالي، وذلك وفقا لموقع "webmed".

وهناك العديد من الفوائد التي تعم علي جسم الإنسان نتيجة لممارسته للرياضة بشكل مستمر، ولذا عليك التعرف عليها بشكل، ومنها:

-ممارسة الرياضة بشكل دائم تساهم بشكل كبير في زيادة نسبة تدفق الدم للجسم، وخاصة القلب، وهذا الأمر يعد هو الأنسب علي الإطلاق لأنها تحسن حالة القلب وتحد من التعرض للإصابة بالأمراض المختلفة الخاصة به كانسداد الشرايين أو الجلطات، ولذا لا تتردد في هذا الأمر.

-تحسن التنفس بشتي الطرق، لأن الرياضة تعمل على فتح الرئة وزيادة تدفق الأكسجين خلالها، ولذا عليك ممارستها دائما للحفاظ علي صحتك بشتي الطرق، وزيادة التنفس الجيد.

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-هل تعلم أن الاستمرار في ممارسة الرياضة يوميا تساهم بشكل كبير في تحسن الهضم، والحد من التعرض لأي مشاكل فيه، كالانتفاخ أو الإمساك أو الإسهال، ولذا عليك ممارستها دائما للحصول علي صحة الهضم الجيدة.

-ممارسة الرياضة يوميا تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي للجسم، والحد من التعرض لأي مرض خاص بها.

-الرياضة مفيدة جدا لمرضي السكر حيث أنها تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي نسبته في الدم، والحد من ارتفاعه.

-للأشخاص الذين يعانون من الأرق، عليهم ممارسة الرياضة، لأنها تساهم بشكل كبير في التخلص من مشاكل اضطرابات النوم.