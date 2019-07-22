شكرا لقرائتكم خبر عن رطبى جسمك ونورى بشرتك بالخيار...اعرفى فوائده الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الخيار من أبرز أنواع الخضرات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف فى فصل الصيف كما انه يعمل على ترطيب ونضارة البشرة، وحسب ما ذكره موقع care2 فأن هناك فوائد عديدة للخيار وهى:

1: يحتوى الخيار على نسبة كبيرة من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والعدوى.

2:يحتوى الخيار على نسبة عالية من المياه التى تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.



الخيار

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3:له دور فعال فى إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم، وذلك لاحتوائه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

4:يعمل على ضبط مستوى سكر الدم، لذلك ينصح مرضى السكر بتناول الخيار باستمرار فى وجباتهم اليومية.

5:يحتوى الخيار على بعض الخصائص التى تعمل على طرد السموم من الجسم وحماية الكبد والكلى من الفيروسات والعدوى.

6:يحتوى الخيار على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على ترطيب البشرة ونضارتها وحمايتها من علامات الشيخوخة والتجاعيد.