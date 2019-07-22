شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى سببه وعالجيه..حاجات مختلفة تسبب الغثيان المستمر عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الغثيان واحد من المشاكل الصحية التى يتعرض لها البعض قد يكون ذلك نتيجة عن الاصابة ببعض الأمراض الفيروسية أو البكتيرية وقد يكون ناتج عن سوء التغذية، ولكن فى حالة الغثيان المتكرر عند الاطفال لا بد من زيارة الطبيب لمعرفة السبب وعلاجه.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك أسباب مختلفة للإصابة بالغثيان عند الاطفال وهى:



الغثيان

1:التهاب شديد فى المعدة والأمعاء يسبب الغثيان المستمر.

2:الانسداد المعوى عند الاطفال يسبب الغثيان المستمر.

3:بعض الأطفال مصابون بدوار الحركة والبحر ويسبب ذلك الغثيان المستمر.

4:الإصابة بأنفلونزا المعدة نتيجة الاصابة ببعض الامراض الفيروسية والبكتيريا.

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5:التسمم الغذائى من أبرز اسباب الغثيان عند الأطفال وذلك نتيجة تناول الطعام أو الشراب الملوث.

6:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب الغثيان والقئ، لذلك ينصح بعدم تناول أى طعام إلا تحت إشراف الطبيب.

7:الإصابة بالتهاب الكبد الوبائى يزيد من الاصابة بالغثيان.

8:قطع فى المرئ من المشاكل التى يعانى من الاطفال الرضع وتسبب الغثيان.

ينصح بعلاج المشكلة للحد من الغثيان المتكرر مع تجنب تناول الوجبات الجاهزة والاهتمام بالطعام الصحى والمداومة على الرضاعة الطبيعية للأطفال الرضع.