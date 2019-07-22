شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تعانى من النحافة؟.. اتبع هذه النصائح لزيادة وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من النحافة، وهذا الأمر يتسبب في تعرضهم للإحراج بسبب صغر حجمهم، ولذا خلال هذا التقرير التالي، سنتعرف علي أفضل النصائح الطبية التي تساهم في التخلص من هذه المشكلة بشكل صحي، وذلك وفقا لموقع "webmed".

وأوضح التقرير وجود العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالنحافة، ومنها، طبيعية الجسم، أو عدم تناول الكميات التي يحتاجها الجسم، أو الاصابة باضطرابات في الهضم.

وهناك بعض الأطعمة الصحية التي يجب إضافتها لنظامك الغذائي والتي تساهم بشكل كبير في التخلص والحد من مشكلة النحافة، ومنها:

-تناولك يوميا لحفنة صغيرة من المكسرات يساهم بشكل كبير في الحصول علي العديد من العناصر الغذائية والتعرض لزيادة الوزن، لأنها مرتفعة السعرات الحرارية.

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-تناولك يوميا لكوب من الحليب كامل الدسم يتسبب في الكثير من الفوائد الجسم، وتساهم بامداده بالدهون التي يحتاجها، وأيضا احتوائه بالكالسيوم، ولذا لا تتردد في تناولك لكوب يوميا في الصباح والمساء.

-عند طهي الطعام يمكنك الطهي بزيت الزيتون لأنه يعمل علي زيادة الوزن بالشكل الذي يرغبة الأشخاص.

-تناولك للحوم الحمراء يوميا يساهم في ارتفاع السعرات الحرارية بالجسم، وهذا الأمر يساعد بشكل كبير في الحد من التعرض لأي مشاكل ولكنه يعرضك لزيادة الوزن وهذا ما يرغب به الأخريين.