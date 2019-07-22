شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حاجات بتقولك "اعملى حقن مجهرى" ومتحرميش نفسك من الأمومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الحقن المجهرى من أشهر العمليات التى انتشرت فى الفترة الأخيرة وتزداد نسب النجاح يوميا بسبب التقنيات التي طرأت علي أسلوب التعامل مع الأجنة الملقحة، وهى من العمليات التى تلجأ إليها السيدات من أجل حلم الانجاب والأمومة الذي يتأخر نتيجة لأسباب خاصة بكل زوجين .

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine فأن هناك أسباب مختلفة تضطر فيها السيدات لإجراء عملية الحقن المجهرى وهى:



حقن مجهرى

1: انسداد قناة فالوب، وهى عبارة عن أنابيب تصل المبيض بالرحم وفيها تحدث عملية الإخصاب وفى حالة انسداد قناة فالوب لا يحدث الحمل ويعمل الحقن المجهرى على حل المشكلة.

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2:قلة عدد الحيوانات المنوية عند الرجال تؤخر الحمل، وتساعد عملية الحقن المجهرى على حل المشكلة.

3:بطانة الرحم المهاجرة من الأمراض المنتشرة بين النساء وتؤثر على الحمل لذلك ينصح بإجراء عملية الحقن المجهرى.

4:تكيس المبايض من المشاكل الشائعة التى تعيق الحمل، ويكون العلاج عن طريق تنشيط التبويض أو إجراء عملية الحقن المجهرى.

5:فى حالة وجود التصاقات فى المبيض تلجأ السيدات لإجراء عملية الحقن المجهرى.