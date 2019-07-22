شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الكبد واحد من أخطر الأمراض السرطانية التى تؤثر على صحة الجسم حيث إنه يسبب ألم شديد وتورم فى منطقة البطن مع عدم القدرة على بذل أى مجهود، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالمرض وهى:

1:الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى بى أو فيروس الالتهاب الكبدى سى تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

2:تليف الكبد من الحالات المرضية التى تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

3:بعض أمراض الكبد الوراثية تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد ومنها داء ترسب الاصبغة الدوية وداء ويلسون.

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سرطان الكبد

4:مرضى السكر، أكثر عرضا للإصابة بأمراض الكبد وخصوص سرطان الكبد.

5:مرض الكبد الدهني، حيث يؤدي تراكم الدهون في الكبد إلى زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الكبد.

6: الإفراط في تناول الكحوليات، فقد يؤدي تناول كمية كبيرة من الكحول بصورة يومية على مدار سنوات إلى الإصابة بتلف الكبد غير القابل للعلاج وزيادة مخاطر إصابتك بسرطان الكبد.

وينصح باتباع نظام غذائى صحى للوقاية من أمراض الكبد ويعتبر أبرزها الحد من تناول المشروبات الكحولية والتدخين.