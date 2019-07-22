شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن.. اتبعوا هذه النصائح للحصول على صحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند التقدم في العمر ينتبنا العديد من المشاعر الغير مستقرة المسببة للعديد من المضاعفات علي الصحة العامة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أهم النصائح الطبية التي يجب القيام يها عند التقدم في العمر للحصول علي صحة جيدة، وذلك وفقا لموقع "health".

-تجنب الأطعمة كثيرة السعرات الحرارية، والمليئة بالدهون لأنها تتسبب في التعرض للإصابة بالعديد من الأمراض الغريبة.

-علي كبار السن تناول 3 لتر من الماء علي مدار اليوم، لأنها تزيد من شعورهم بالطاقة والحيوية وتقلل فرص التعرض أو الإصابة لاي مشاكل صحية به.

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-علي كبار السن الاهتمام بالخضروات لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل كبير خلال هذه الفترة العمرية لديهم، وأيضا تقلل من النسيان، وتعمل علي تنشيط ذاكرة المخ.

-الفواكه تعد من العناصر الغذائية الهامة لجسمك، ولذا عليك تناولها باستمرار للحصول علي فوائدها العديدة، وتجديد خلايا الجسم.

-كوب الحليب يوميا يساهم بشكل كبير في حماية العظام من التعرض والحماية من الأضرار التي قد يتعرض لها كبير السن، ولذا عليك تناول هذا الكوب يوميا، والتخلص والقضاء علي الإصابة بأي مشاكل صحية به كخشونة الركبة أو هشاشة العظام.

- ممارسة الرياضة يوميا من أفضل النصائح التي يجب علي كبار السن القيام بها