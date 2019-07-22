اعرف الفرق بين خمول ونشاط الغدة الدرقية قبل ما تاخد العلاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب الغدة الدرقية واحد من المشاكل الشائعة بين الكثيرون فالبعض يصاب بفرط شديد فى الغدة الدرقية والبعض الأخر يصاب بكسل الغدة، ولكل حالة منهم اعراض مختلفة عن الأخرى، ويقدم الخليج 365 الفرق بين نشاط وكسل الغدة حسب ما ذكره موقع mayoclinic وهى: خمول الغدة الدرقية خمول الغدة الدرقية

الغدة الدرقية يعتبر خمول الغدة الدرقية هو الأكثر شيوعا وتظهر أعراضه فى 1: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود. 2:زيادة كبيرة فى الوزن . 3:انتفاخ ملحوظ فى الوجه. 4:الإمساك الشديد. 5: جفاف البشرة. 6:بحة فى الصوت. 7:يواجه المريض ارتفاع فى نسبة الكولسترول فى الدم. Advertisements 8:ألم فى العضلات والمفاصل وتورمها. 9:تعانى السيدات من غزارة فى الحيض وعدم انتظام الدورة الشهرية. 10:تساقط ملحوظ فى الشعر. 11: ضعف الذاكرة وعدم القدرة على التركيز والنشاط الذهنى. 12:الاكتئاب والتوتر المستمر. نشاط الغدة الدرقية

نشاط الغدة الدرقية وهناك بعض العلامات المختلفة التى تدل على الإصابة بنشاط الغدة الدرقية وهى: 1:نقص ملحوظ فى الوزن على الرغم من الافراط فى تناول الطعام. 2:العصبية والقلق الشديد. 3:اضطراب فى حركة الأمعاء. 4:يواجه المريض صعوبة شديدة فى النوم والأرق المستمر. 5:جفاف الشعر وضعفه. 6:يعانى مريض الغدة الدرقية النشطة من التعرق الغزير.

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