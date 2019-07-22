شكرا لقرائتكم خبر عن زيت اللوز علاج طبيعى لمشاكل البشرة والشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر زيت اللوز من الزيوت الطبيعية التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة، كما إنه يحافظ على صحة الشعر ويحميه من التساقط والتلف، وحسب ما ذكره موقع ndtv فأن فوائد زيت اللوز على البشرة والشعر هى :

1:يحتوى زيت اللوز على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز ونضارة البشرة ويساعد على تفتيحها.



زيت اللوز

2: يحتوى زيت اللوز على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على حماية البشرة من التجاعيد وعلامات التقدم.

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3:يعالج التهابات واحمرار البشرة ويعمل على ترطيبها ونضارتها.

4:يحتوى زيت اللوز على فيتامين هـ وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

5:يحد من ظهور حب الشباب على البشرة ويعالج البقع الداكنة والبثور السوداء، وذلك عن طريق تطبيق زيت اللوز على البشرة.

6:يحتوى زيت اللوز على بعض الفيتامينات والخصائص التى تعمل على علاج الهالات السوداء وتفتيح الأماكن الداكنة على البشرة.

7: يعتبر من أقوى الطرق التى تعمل على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف