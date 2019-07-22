شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الزحام.. "أورام الفيوم" في مصر يجهز خيمة انتظار للكشف عن أورام الثدي والان مع التفاصيل
واصلت سيدات مدينة الفيوم المصرية توافدهن على مركز الأورام، للكشف المبكر على أورام الثدي، في إطار حملة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، والتي تم إطلاقها من خلال وزارة الصحة.
وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام، ومديرية الصحة بالمحافظة، وحرص مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، برئاسة الدكتور صلاح أبوطالب، على تخصيص خيمه انتظار للسيدات داخل أسوار المركز، نظراً للزحام الشديد أمام المركز وفي قاعات الانتظار، بسبب الأعداد الكبيرة التي تتوافد على حملة "100 مليون صحة".
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