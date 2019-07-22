شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض وعلامات لو ظهرت عليك تعني إصابتك بمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكرمن الأمراض الخطيرة التي تصيب الكثيرين دون علمهم، ولكن هناك أعراض وعلامات تشير إلي وجود مشكلة ما في صحتك وتعد جرس إنذار للإصابة بمرض السكر، ولذا عليك التعرف علي هذه الأعراض وفقا لموقع "healthline".

-يعاني الأشخاص المصابون بمرض السكر من التعرض لبعض المشاكل في الرؤية، وهذا الأمر يعد طبيعي لأن مرض السكر يؤثر بشكل سلبي علي الرؤية الجيدة، ولذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق إجراء العديد من الفحوصات اللازمة في الجسم.

Advertisements

-الرغبة الملحة في الحكة بالجلد، وخاصة في المناطق التناسلية، ولذا عليك أن تعلم أن الحكة الشديدة تعني بأنك تعاني من ارتفاع شديد في نسبة السكر بالدم، ويجب توخي الحذر.

-يعاني الأشخاص المصابون بمرض السكر من ضعف في السمع، ولذا إذا كنت تعاني من هذا الأمر عليك توخي الحذر لأنها علامة علي إصابتك بالفعل من مرض السكر.

-الشعور الدائم بالكسل يعد من أبرز أعراض الإصابة بمرض السكر، ومن العلامات التي تنبأ بالإصابة أو قرب حدوثها .